MHI Vestas與KK Wind Solutions（KK）簽署採購協議，內容涵蓋在台組裝功率轉換模組（PCM），以及低電壓配電櫃（Low Voltage Cabinets）和不斷電系統（UPS），未來將用在台灣的離岸風電場。此合約的簽訂確立MHI Vestas實現了台灣離岸風電最為完整的在地產業鏈。

MHI Vestas指出，KK Wind Solutions在風力發電的電力系統方面已累積40年的經驗，因此該採購協議更強調將產業知識和技術帶到台灣的重要性。KK Wind Solutions的投資將包含雇用及培訓在地員工，使高技術性的離岸風機零組件實務知識得以轉移。

KK Wind Solutions將在台中港附近建造工廠，負責組裝功率轉換模組，此模組是將風能轉換成電力的關鍵電力電子系統。而確保最佳電力供應及風機臨界負載水準的低電壓配電櫃和不斷電系統也將在此生產，創造長期永續的生產就業機會。

MHI Vestas供應鏈長Robert Borin表示，簽署功率轉換模組組裝協議，以及在地供應低電壓配電櫃和不斷電系統等高度專業化的零組件，是台灣離岸風電重要的一步。大型專用廠房將為台灣帶來潔淨能源的就業機會、產業知識轉移和經濟振興。

(工商 )