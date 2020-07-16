全球暖化、氣候變遷已成為國際關注的議題，素食逐漸成為世界趨勢與潮流，吃素，不再只是為了養生、也是為環保盡一份心力！擁有40年歷史的「聖華宮」蔬食餐廳，為了讓更多民眾喜歡吃蔬食料理，力邀印度先生-Joshi為夏季客座主廚，自7/16起推出「印度料理 盛夏饗宴」，20道使用新鮮食材及天然辛香料烹調的印度蔬食料理，提供消費者不一樣的蔬食餐點感受。

來台發展10年的印度先生-Joshi，一口氣推出多款拿手印度蔬食料理，包括運用天然時蔬、香菜及馬沙拉醬汁特製餡料，再用薄片烤餅捲成甜筒狀的「瑪莎拉薄片捲」；以鮮奶與印式奶酪浸漬的豆腐，及蔬菜切片一起入窯燒烤，豐富蛋白質料理的「印式奶酪炭烤」；使用鷹嘴豆咖哩及薯泥，再淋上優格醬汁的「水餅Pani Puri帕尼普里」，一樣的當令新鮮食材、不一樣的美食體驗。

其中，「瑪莎拉薄片捲」選用紅、黃甜椒、鷹嘴豆、紅番茄、小黃瓜及Chat Masala沙拉醬、檸檬汁等調製的酸甜風味蔬食沙拉，再以低溫烘烤後的餅皮，裹捲沙拉成甜筒狀。純手工製作的印度代表性料理，辛香爽脆酸甜的沙拉搭配酥脆皮捲，別有特殊風味的涼夏蔬食料理。

此外，「印式奶酪炭烤」則運用綠、黃節瓜、紅甜椒等蔬材，佐以印度奶酪豆腐，植物性奶油、胡露芭葉粉及無糖優格醃漬，配色成串入烤箱炙燒烘烤微焦，溫製蔬食沙拉以辛香料帶出食材的天然鮮甜，低溫的燒烤保留食材的水分及高溫逼出奶香的軟嫩口感，有別於一般串燒碳香味的過度濃郁，是一道盛夏清爽的開胃前菜。

「水餅帕尼普里」這道手工小品，是印度最為流行的街邊小食，口味也千變萬化，此次Joshi主廚特別選用以孜然粉、馬鈴薯泥、紅、黃甜椒及優格醬製作成內餡，再搭配以生鮮薄荷葉及蔬果等特調醬製為佐料，一口吃是這道小品的要訣。入口時爆漿出來的薄荷清涼香氣，搭配蔬果及優格的鮮甜香滑，佐以脆脆的香酥粉皮，是街邊小點的升級版，幻化為清爽的印度涼夏小品。

聖華宮創辦人朱耀新自幼茹素，深刻體會蔬食飲食對於改善身體機能與心靈淨化確實有助益，並且瞭解素食者的諸多不便，自此以推廣素食為理念，從事素食產業已有50年之久，舉辦過無數次大型外燴及素食市集。

聖華宮協理蔡穗珠表示，「印度料理 盛夏饗宴」自7/16起至9/30，原價每人430元（含稅），推廣蔬食活動期間，平日成人優惠價390元（含稅），假日恢復原價，法師及小孩還有特別優惠價。

(工商 )