三立八點華劇《我的青春沒在怕》該劇描述五位大學剛畢業的女生，加上一位人妻學姊，用真摯的感情展開一場我世代的女生新革命，15日演員聚集一起看首播，唐禹哲直說羨慕戲中女生的閨蜜友誼，曾想若不是進演藝圈早，也希望自己能有幾個從學生時期到現在的兄弟，此外他更發現自己戴口罩比較帥，露出眼睛有自信，靠眼神演戲是讓自己很放鬆的事。

蔡黃汝飾演從大學畢業的生猛菜鳥杜明珊，特別在表演上下功夫，包括肢體及聲調皆做區隔。而她私下很有義氣，個性仗義執言，當朋友被欺負時會幫忙伸冤，在網路上看到好友被罵，也會一起在下面留言幫朋友平反，還會幫朋友申請一個帳號，一起在下面留言。

首集被罵得滿頭包的渣男孫沁岳，因為他對女友程予希花心，惹惱了劇中蔡黃汝、陳敬宣、臧芮軒及喬雅琳這群閨蜜而被修理。程予希笑說，這次放下原有的剛毅個性，增加柔美感。王家梁也說，程予希在劇中女人味十足，尤其是穿上婚紗的狀態不得了，比六年前的她多了更成熟的女人味，「非常好，超棒」。

《我的青春沒在怕》16日首播。（三立提供）

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