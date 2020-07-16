將幾近失傳的古老銀針筆技法復興，以極細膩的筆觸刻畫宇宙最小元素的粒子、圖騰，並挑戰大型裝置藝術，美國銀針筆藝術家卡蘿．普魯莎第5度在台個展，從她一直以來關注的宇宙起源議題延伸，向女性天文學家致敬。

去年在台參與「翻牆計畫」，以大尺幅投影營造星空蒼穹的「銀針星空計畫」，邀請觀眾在銀針星空下做瑜珈，許多觀眾感受震撼而邊做邊流淚，這便是由卡蘿．普魯莎所創造的藝術能量，自幼對於宇宙感到興趣，在繪畫之外持續學習物理、量子力學的普魯莎表示：「我一直認為藝術家和科學家問的是同樣的問題」在她看來，藝術加上科學，是對宇宙最好的解讀方式，而她自己也嫁給了數學家。

銀針筆興盛於文藝復興時期，以極細的銀針筆刻在羊皮上，中世紀的畫室學徒必須精通銀針筆後，才能著手學習油畫，銀針筆有無法修改的特性而十分考驗畫工。卡蘿．普魯莎因受到文藝復興時期圓頂教堂的啟發，開始自學並埋首研究銀針畫，而後又跳脫傳統工藝而將銀針技法運用在玻璃纖維等當代媒材上，從磨筆、上石墨、上壓克力顏料，甚至為了展現神秘感而在玻璃纖維球面鑽孔、埋光纖，一件作品動輒要上千小時。

在普魯莎所熱愛的宇宙、符號等理論研究中，她也發現很多女性天文學家的貢獻未被正視，因此她的《量子糾纏》系列版畫，便依據7位女性天文學家的理論為基礎，化為抽象化的圖騰，詮釋對宇宙的想像，也向天文學家致敬。

(旺報 )