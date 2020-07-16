中華職棒富邦悍將16日出戰中信兄弟，大批象迷湧入球場觀戰。（范揚光攝）

中信兄弟今日至新莊球場進行上半季最後一場比賽，即使已經封王，不過對上富邦悍將仍吸引大批球迷進場，此戰雖然是平日，不過有4538人進場觀戰，寫下新莊球場本季最多觀眾人數，目前各球場新莊、桃園、洲際、台南最多球迷的比賽，都是中信兄弟的比賽，達成另類大滿貫。

賽前新莊球場最多觀眾的比賽，是7月4日富邦悍將對上樂天桃猿，周六當天吸引4017人進場觀戰，今日悍將出戰兄弟，即使在平日仍有4538人進場，刷新本季新莊最多觀眾的比賽，即使兄弟在前天已封王，不過球場內仍有不少身穿黃衫的象迷進場支持，今年因應疫情最多僅開放5000人。

此外本季最多觀眾的比賽是7月12日桃園球場，樂天桃猿對上中信兄弟，當天兄弟有機會封王，有10651人進場；第2多為7月11日洲際球場，中信兄弟對上富邦悍將，該場次為兄弟最後一場主場賽事，因為當天有機會拋彩帶，吸引10591人進場，也是本季首度觀眾破萬的比賽。

而台南球場最多觀眾人數的比賽，則是7月4日統一獅對上中信兄弟，有5577人進場，兄弟本周二封王戰則因為座位整修，僅開放5500人進場。

(中時 )