台灣疫情緩解之際，台灣區工具機暨零組件公會16日舉辦工具機口罩國家隊感恩會，由理事長許文憲主持，副總統賴清德及行政院長蘇貞昌等人受邀出席頒發獎座給上銀等29家企業、以及近250人第一線支援英雄。

農曆年後，爆發新冠肺炎疫情，2月初，爆發口罩荒，兼任台灣工具機暨零組件公會名譽理事長的東台集團董事長嚴瑞雄、現任理事長許文憲出面籌組口罩國家隊，支援政府建置92條口罩機生產線，將原本半年以上工期大幅縮短為40天，提前交機，完成不可能的任務。

工具機公會表示，政府對這些參與口罩機產線建置的工具機業者，賦予工具機口罩國家隊名號後，社會各界感謝狀，紛紛寄達工具機公會及參與的各家公司，字裡行間充滿感謝及鼓勵。

許文憲表示，平時工具機同行競爭激烈，這次號召組工具機口罩國家隊，大家都願意鼎力支援，派出都是各家公司的菁英及資深專業經理。支援過程中，員工薪資、加班費及交通費都是各公司自行負擔，中南部工程師支援的住宿費用則由工具機公會全額支付，展現工具機產業一次大團結的機會。

工具機公會因疫情影響，延至今（16）日舉辦工具機口罩國家隊感恩會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津及經濟部長王美花等人都受邀出席，頒發感謝獎座給哈伯精密、台灣瀧澤、東台精機、東捷科技、靄崴科技、永進機械、友嘉實業、亞崴機電、程泰機械、上銀科技、大銀微系統、台灣引興、普森精密主軸、協易機械、三鋒機器、東培工業、慶鴻機電、盈錫精密、高明精機、台灣麗偉、得大機械、鍵和機械、新穎機械、高鋒工業、嵩副機械廠、凱柏精密機械、吉輔企業、崴立機電極大立機器等29家工具機廠及零件業，以及近250位第一線英雄，表達政府感謝之意。

許文憲表示，台灣接二連三遭逢中美貿易戰、疫情及大陸水災等黑天鵝襲擊，尤其工具機出口70％，今年工具機出口及產值要看貿易戰及疫情有無緩和跡象。以目前工具機廠及零組件業第三季接單比第一、二季更差，第四季「挫咧等」，令人擔憂。

許文憲致詞時也為工具機業請命，呼籲政府持續提供企業紓困方案，重要是擴大內需，學校等單位採購國產工具機。此話一出，也獲蘇貞昌善意回應表示，紓困3.0方案，下週行政院會通過後會送立法院同意，政府也會補助教育部預算，讓技職學校等單位，加速汰換設備。

(工商 )