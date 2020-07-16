每家銀行有各式不同的信用卡別，民眾眼花撩亂之餘，可有想過可以把問題交給AI（人工智慧）？ICard.AI新創事業的主力業務，就是要幫助民眾解決複雜的比較流程，近日針對振興三倍券跑了一遍AI系統，找出三張最受矚目的新戶信用卡申請最佳優惠。

iCard.AI提供選擇振興券綁定信用卡的消費者，這三張信用卡新申請最有利：富邦J POINTS卡，匯豐現金回饋御璽卡，和花旗現金回饋PLUS卡。

iCard.AI共同發起人張嘉臨指出，iCard.AI自4月上線以來，已服務眾多消費者申請到所喜歡的新卡及優惠。此次推出「刷哪張好」，要為更廣大的消費者解決用卡上的痛點。

iCard.AI的「刷哪張好」的新服務，能為國人解答手中信用卡的優惠疑慮，消費者只要輸入手上所有信用卡，即可從100多個場景，超過7,000商家中，輕鬆瀏覽特定商家該「刷哪張好」以及該商家最優惠信用卡。張嘉臨說，這就是AI提供個人化信用卡用卡推薦的成效。

(工商 )