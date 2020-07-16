813萬輛汽車卻投保了814萬張強制車險保單。保險局16日公布，到今年4月底，汽車強制車險投保率達100.14％，有效保單達814.4萬多張，主要是有些汽車過戶後，舊保單仍有效，新車主又再投保一張保單，亦或報廢車輛保單仍有效，才出現投保率逾100％的神奇情況。

不過，機車投保強制車險就偏低，到4月底僅83.54％的投保率，有效保單1,170萬張，等於有23萬多台機車仍未投保，一旦發生車禍，造成第三人身故或體傷，將無強制車險保單的保障。

保險局亦表示，對於沒有投保強制車險的汽機車造成第三人死傷，亦或是汽機車肇事逃逸，都會由汽車交通事故補償基金先代為理賠，單一人身故理賠200萬元，若是失能（舊稱殘廢）則分15等級給付5～200萬元，另外還有醫療費用上限20萬元。

特補基金雖然會代為理賠，從1998年到今年4月，一共理賠106億元，件數達5萬8,347件，但保險局強調，特補基金在理賠後，還是會向肇事者代位追償，也就是沒有投保強制車險的車主若造成他人死傷，有特補基金先賠給受難者，但賠出去的錢最終還是要向車主求償，以維護公平正義，所以保險局提醒各車主，尤其是機車，仍是要記得投保強制車險，莫心存僥倖。

強制車險是政府立法，強制每一輛汽、機車都必須投保，避免車禍受難者求償無門，因為相關機制設計，汽車車主投保意識相對較高，在台灣除了已是100％投保，在二手車交易後，還會出現一車同時有二保單的情況，即舊車主的保單未過期，但新車主馬上就已投保。

在特補基金代位理賠上，1998年到今年4月，汽車共有3.07萬件申請案，理賠68.6億元，件數只占52.6％，但理賠金額占64.7％，代表汽車造成的死傷較嚴重；機車則是有2.76萬件，占率47.4％，理賠金額37.5億元，占率則為35.3％。

(工商 )