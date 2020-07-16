行政院會今（16）日拍板「國家發展計畫（2021至2024年）」，目標未來四年平均經濟成長率達2.6％至3.4％，在總統蔡英文這個任期結束前、2024年，人均GDP達到3萬美元。國發會副主委鄭貞茂表示，屆時台灣將邁入已開發國家，國人不能再自視是開發中國家。

另外，行政院長蘇貞昌下周起將聽取明（110）年度中央政府總預算案、「紓困3.0」及前瞻基礎建設特別預算籌編情形；紓困3.0將於23日行政院會通過後送立院審議，規模逾2,000億元，但不會超過法定2,100億元上限。

國家發展計畫（2021至2024年），訂定未來四年（2021年至2024年）經濟成長率平均2.6％至3.4％、失業率平均3.5％至3.8％及核心消費者物價指數上漲率平均1.0％至1.5％的總體經濟目標，作為政府努力的方向。

國發會綜合規劃處長張惠娟表示，未來四年總體經濟發展目標，以平均GDP實質成長率2.6％到3.4％為目標，人均GDP目標為2萬9,006美元至2萬9,584美元，也就是說，很可能在蔡總統這個任期結束之前，人均GDP有機會達到3萬美元。

對於2024年要達到人均GDP目標3萬美元，鄭貞茂強調，只要設定的經濟成長目標達成，相信人均GDP可望達成3萬美元。這凸顯的不是金額本身，而是國家的經濟實力，屆時台灣就是已開發國家，國人也要改變心態，別再抱持開發中國家的思維，而要步入先進國家的立場，而非開發中國家的心態。

至於未來四年平均經濟成長率可達2.6％至3.4％，鄭貞茂說，GDP目標是把政策效果也評估進去，雖然國際疫情讓各國下修今年全年GDP，但今年的下修，也會造成今年的基期比較低，明年全球的經濟展望，世界預測機構並沒有那麼悲觀。

(工商 )