國電信監管機構Ofcom計劃對新的5G頻譜進行競爭性拍賣，但由於新冠疫情的持續，拍賣最早要到11月才會舉行。

但據英國《金融時報》報導，在英國政府決定逐步移除英國5G網路中的華為設備後，沃達豐呼籲英國政府取消即將舉行的頻譜拍賣，因為電信運營商們希望收回更換這些設備的部分成本。

Ofcom拒絕了英國第三大運營商沃達豐的請求：沃達豐呼籲放棄頻譜拍賣，轉而採用 「強制性分配」的方式，將頻譜以約12億英鎊的底價分配給英國的四家行動運營商。

沃達豐英國首席執行官Nick Jeffery向《金融時報》表示，他現在希望政府進行干預。

他說：「英國是全球電信市場中投資回報率最低的市場之一。由於週一關於華為的決定將消耗移動行業更多的資金，現在是時候把重點放在確保運營商仍然有能力對這個國家的網絡進行投資上了。」

分析人士表示，很難預測頻譜拍賣能籌到多少資金，尤其是在新冠疫情蔓延已經打擊了商業信心的情況下。

英國政府表示，由於限制華為參與5G網路建設，預計將使5G在英國的全面部署推出成本增加20 億英鎊。

對頻譜進行分配而不是進行複雜的拍賣，不僅可以降低行業成本，也可能加速5G網路的部署，尤其是正值政府警告稱華為禁令可能會導致5G技術的廣泛部署延遲最多三年時間這樣的時刻。

進行頻譜分配的舉措，還可能有助於解決與所售頻譜的碎片化相關的技術問題。

運營商們希望Ofcom對頻譜進行 「協調」，從而使要出售的頻段劃分為連續的區塊，但該監管機構認為，電信運營商們可以在拍賣後相互進行頻譜交易。運營商們則表示，這在實踐中很難做到。O2已經威脅稱要對頻譜拍賣的碎片化提起法律訴訟，據業內高管稱，這樣的碎片化將降低5G服務的速度和容量。

英國《金融時報》採訪的網路程師表示，華為禁令帶來了一個新的障礙，因為這家大陸公司的設備在處理碎片化頻譜方面比愛立信或諾基亞的設備要好得多。

在政府發佈了正式指導意見後，英國電信運營商們已經開始與政府討論更換華為5G設備的所需成本的補償費用。

英國電信（BT）表示，這些限制將使其損失 5 億英鎊，但這個數字與今年1月政府制定的華為設備不得超過35%上限的規則帶來的損失一樣多。

長期以來，頻譜拍賣一直被視為分割波段和評估有限資源的最有效方式。在四大運營商之間分配頻譜的舉措，將阻止潛在的新進入者進入英國電信市場，並且可能比傳統拍賣籌得的資金更少。

英國政府在 2000 年通過3G頻譜拍賣籌集到了225億英鎊的資金，但此後無線電波的價值卻直線下降。Ofcom去年舉行的首次5G拍賣僅籌得13.5億英鎊。

包括日本在內的一些國家已經轉向頻譜分配，以鼓勵運營商們更快地進行網絡部署。

Nick Jeffery 說：「現在是時候考慮一種新的方式來管理這些拍賣了。3G拍賣的歷史告訴我們：如果我們沒有錢去使用頻譜，那麼運營商擁有頻譜就毫無意義。」

(中時電子報)