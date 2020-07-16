呂玉玲臉書。

立法院臨時會明將表決監察院人事案，面對國民黨團佔領議場，民進黨團在今天下午四點左右發動清除行動，將黨團分男、女兩支隊伍，分別鎖定國民黨男、女立委，以優勢人力，嘗試一個一個從主席台拖離；混亂中雙方的衝突也不小，綠委林楚茵就在臉書上控訴呂玉玲亂咬人。

林楚茵在臉書上貼出照片，手臂上的齒痕、破皮相當明顯，更貼出影片佐證，表示到底今天是跟誰衝突，是人嗎？還是動物？為何出現這麼大的咬痕？在被呂玉玲咬住不放的數秒鐘，許多媒體朋友在對面的記者席上，應該聽到她淒厲的尖叫聲，林楚茵表示自己相當失態，但真的太痛了！

對此，呂玉玲在臉書上回應，民進黨利用人數優勢，強行拉開她與國民黨委員們，過程中她被民進黨委員鎖喉、揮拳、甚至被架離。更反控訴民進黨立委林楚茵，直接向呂玉玲臉揮了不只一拳，這就是執政的民進黨，為了讓他們的派系大老陳菊，為了讓這些有爭議的監察委員被提名人可以風光上任監委，不惜暴力相向，用人數優勢，對立法委員暴力相向！

(中時電子報)