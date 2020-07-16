編號616的陸軍OH－58D戰搜直升機今（16）日執行反登陸演練結束後，自新竹空軍基地起飛要返回桃園龍潭駐地，未料起飛後約2分鐘出現主旋翼「轉速過慢」，當時已飛出基地，為了保護民宅不受波及，少校簡任專、上尉高嘉隆採取180度高難度迴轉，在基地內重落地導致起火，2飛官不幸殉職。

機上2名殉職飛官，分別是正駕駛少校教官簡任專，飛常班100年班，航訓59期，飛行時數約1100小時；副駕駛上尉高嘉隆，陸官104年班，航訓66期。

有教友在臉書悼念副駕駛高嘉隆上尉，「殞落的優異飛官、天主的好兒子」，「任務結束、辛苦了」。

教友指出，高嘉隆上尉是從小在汐止聖方濟天主堂長大的孩子，如此充滿理想與熱情的的美好生命，回歸天主的懷抱了，成為天邊一顆閃亮的星星。

教友也祈求天主接納嘉隆上尉的靈魂，請為他的靈魂安息祈禱，也請天主安慰他在世父母、親人、朋友，安慰他的家人朋友們一切平安！

601旅少將旅長張台松今（16）日在接受媒體訪問時表示，因為前方有民宅，如果直接迫降下去，除了飛機無法獲得確保之外，也會傷及百姓及民宅。因此飛行員這時選擇180度迴轉，到新竹空軍基地內空曠地方實施迫降。因為當時高度，如果前方剛好有適合場地，是可以緊急迫降保住生命。「我們受到的教育就是保國衛民」，因此飛行員選擇這樣的方式實施迫降。

(中時電子報)