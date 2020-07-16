三倍券昨(15日)正式開放領取，不少民眾排上超過一小時才拿到，不過網友打開三倍券信封後，發現裡面放了一張塑膠板，相當不解，直問到底幹嘛用的，對此就有內行人解答，指出這是必要的。

有內行人表示，這是固定三倍券用的，好讓面額能在信封開窗上明白展示 (圖／翻攝自PTT)

網友今天(16日)在PTT八卦版PO文發問「三倍券裡的塑膠片幹嘛用的？」，他表示好不容易拿到三倍券了，打開後發現裡面有一片「精美的塑膠片」，原以為是政府貼心附上一個收藏夾，結果左摸又摸才發現就只是單純的塑膠片，忍不住問這片塑膠功能到底是啥。

鄉民們紛紛回答：「打麻將啊」、「意思就是把你當塑膠」、「特地提醒你1000變3000」、「花1000買，送你個贈品啊」，其中有內行人表示：「這是人工包裝的，而且是監獄犯人之類，應該是方便他們包裝、檢驗」、「沒這個塑膠夾的摩擦力，裡面的券就會亂跑，信封上有開窗也沒用」、「固定三倍券，讓你拿到信封就能直接清點，免得又有人賴說少給」。

(中時電子報)