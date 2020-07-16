美國勞工部16日公布上周初領失業金人數為130 萬人，比市場預期的125萬人還高，美銀Q2淨利更崩跌逾50%，並提撥部分資金當作貸款損失金，以防可能到來的企業債務違約問題，但美國6月份零售數據月增7.5%，道瓊指數周四開盤走跌170.29點、以26,699.81點開出，終結連5日以來漲勢，隨後指數跌勢擴大至超過200點。

截至台北時間16日晚間9點35分，道瓊指數下跌208.20點或0.77%、暫報26,661.90點；標普500指數下跌23.12點或0.72%、暫報3,203.44點；那斯達克指數下跌111.82點或1.06%、暫報10,438.67點。

Capital Economics首席美國經濟學家Paul Ashworth表示，美國零售銷售數據可能暗示Q3經濟將出現大幅反彈，但是隨著新一波疫情到來，導致某些州重新實行限制措施，對於經濟前景仍有一些風險，但整體而延處於下降趨勢。

蘋果股價下跌2.57美元或0.66%、暫報388.32美元；臉書股價下跌2.35美元或0.98%、暫報237.93美元；亞馬遜股價下跌26.05美元或0.87%、暫報2,982.82美元；微軟股價下跌2.46美元或1.18%、暫報205.58美元。特斯拉股價下跌33.35美元或2.16%、暫報1,512.66美元。

(中時電子報)