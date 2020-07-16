高雄1名男子日前開心簽收完1個禮物盒時，打開瞬間竟然爆炸，導致他那話兒兩旁的小蛋蛋被炸掉壞死，所幸經由緊急送醫搶救後，將2顆小蛋蛋成功救回，身上的多處撕裂傷也需經持續復健後才能痊癒，至於送禮的2名男女則以殺人未遂，各別判處7年和5年的有期徒刑。

經警方了解，此名小蛋蛋被炸掉的男子，因曾向女子借款1000多萬元，經女子多次要求歸還，男子都裝傻不願還錢，女子一氣之下告知自己的男友，2人便共同密謀製作禮物炸彈，將此炸彈包裝成精美外觀，再寄出快遞給男子簽收。原本此對情侶本來只想嚇唬男子，沒想到沒拿捏好製作成份，男子打開禮物後立即被炸得遍體麟傷，且自己那話兒的2顆小蛋蛋全炸掉壞死，所幸送醫搶救後，成功將小蛋蛋救回，受傷的身體則必須持續接受復健治療。

法院審理時，認為此對情侶因自製炸彈，並將男子的生殖器的蛋蛋炸到壞死，認為2人犯了殺人未遂罪，因此判定男女分別需服7年和5年的有期徒刑。

(中時電子報)