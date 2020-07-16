由中華民國畫廊協會主辦的第8屆「2020台中藝術博覽會」（簡稱台中藝博會）16日舉辦開幕式，17日至19日在台中日月千禧酒店7至11樓開放參觀，來自國內、外共計60家優質畫廊，共展出油畫、雕塑、水彩及複合媒材等多元作品。這是新冠肺炎疫情過後，在台灣舉辦第一檔大型藝博會。

台中市副市長令狐榮達16日出席開幕儀式時表示，台中藝博會每年皆匯聚國內外許多知名藝術家作品，今年以「空間向度－雕塑賞遊」為主軸，精彩可期，歡迎民眾踴躍參觀。

令狐榮達指出，市府推動都市計畫景觀藝術，以都市美學三法為本，不論是在市府廣場、廊道及社區，都有許多藝術裝置，台中藝博會則是新冠肺炎疫情以來，台灣舉辦的第一個大型藝術博覽會，相信在產官學攜手合作下，台中將成為充滿美學的藝術文化之都。

中華民國畫廊協會理事長鍾經新指出，為支持年輕藝術家，今年協會首創與四大藝術競賽獎項合作，包括經營4年的台中市大墩文化中心「藝術新聲」、國父紀念館「中山青年藝術獎」、新竹生活美學館「璞玉發光」與台灣藝術大學共同推動的「台藝新人獎」，期待扶植更多傑出的藝術新秀，為台灣藝文領域帶來更多元豐沛的創作能量。

雖今年遭逢新冠肺炎疫情的衝擊，但畫廊參展廠商報名踴躍，共有60家，共計500多位藝術家作品及超過300件的雕塑作品。其中，首度參展的國外畫廊，來自日本的Gallery Iriya Tokyo；而台灣畫廊首度參展廠商共有9家，分別是人文遠雄展覽館、承硯文創、大雋藝術、丹之寶、茗昕藝術、采采畫廊、雲河藝術、超藝術空間，及飛皇畫廊。

主辦單位透露，台中藝博會今年規劃藝術敲敲門，由專業畫廊精選合適入門收藏，且具市場潛力的藝術品，以每幅3萬～5萬元的價格，讓民眾體驗藝術收藏的輕巧與美好，為大眾打開收藏之旅的初始篇章。

與會的參展廠商洛德藝術畫廊，共展出榮獲「美國肖像畫學會」署名地位獎的畫家林欽賢多款畫作，以及國際大師梁奕焚的經典銅雕與畫作等典藏作品。

台中市文化局指出，鑑於台中市是全台灣雕塑創作、公共藝術及景觀藝術發展最蓬勃的地區，該藝博會除了展覽活動外，也規劃「20世紀台灣雕塑史綱」及「台灣畫廊產業史－新書發表會」等多場講座。與會來賓還包括立法院副院長蔡其昌、文化部政務次長蕭宗煌、國父紀念館副館長楊同慧、台灣美術館長林志明、新竹生活美學館長高平洲、台灣藝術大學美術學院長陳貺怡、台中市文化局長張大春，及都發局長黃文彬等人。

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