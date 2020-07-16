由江疏影、童瑤、毛曉彤主演《三十而已》17日開播，聚焦30歲女性所面臨的生活困境與痛點，劇中她們3人分別遇到不同人生習題，江疏影在生日這天遭遇人生低潮，想談戀愛但男方卻是不婚主義者；童瑤在外人看來是完美太太，卻因過度追求完美而導致婚姻危機；毛曉彤看似有穩定婚姻，卻突然崩塌，甚至還發現閨蜜的老公出軌。

被問到若發現朋友另一半出軌要不要告訴她？江疏影說，「家裡有蒼蠅，總得跟朋友說一聲吧！」又說，如果男朋友已經背叛你了，朋友還袖手旁觀，「那我還期待我的朋友什麼呢？」她認為，「我的閨蜜都不站在我這邊，那還指望男人們站在我這邊嗎？」直說，「不可能」。江疏影形容，愛情是一場警匪片，「不要指望男人，會主動的來跟你自首！」她目光堅定的認為，「閨蜜是永遠站在閨蜜這邊的。」

毛曉彤則透露，「兩人的感晴不能當做是兒戲。」對於另一半出軌絕對「零容忍」，毛曉彤認為，如果朋友另一半出軌，還對朋友隱瞞，這是對別人的縱容，還會造成對朋友的二次傷害。她更說，「不要低估女人處理問題的勇氣。」展現獨立女性的一面。其實，毛曉彤因演出《微微一笑很傾城》中的「二喜」爆紅，她曾在WeTV《親愛的結婚吧》節目中自曝某一段感情結束是因為「男方不想結婚」，透露自己每次談戀愛都是「奔著結婚去」，卻因對方可能不想結婚而黯然分手，讓節目主持人蔡康永直說，做一個婚姻戀愛節目，「問到想哭。」

江疏影、童瑤、毛曉彤3人現實中年齡都已超過30，江疏影透露，演出後，讓她有一份重新開始，三十而已的勇氣。她們為戲賣力宣傳大跳《乘風破浪的姐姐》主題曲〈無價之姐〉，讓網友直說，「現在我的腦海裡都是滿滿的呀咿呀咿呀。」《三十而已》17日晚上十點於騰訊視頻海外版WeTV全網首播。

毛曉彤對出軌男人零容忍。（WeTV提供）

江疏影認為出軌男人像蒼蠅。（WeTV提供）

童瑤演出《三十而已》。（WeTV提供）

(中時 )