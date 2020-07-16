雖然運動有益身體健康，卻處處暗藏致命危機，不可不慎。腦神經內科醫師林志豪在節目上分享個案，1名20多歲的男子和朋友打美式足球時不慎摔倒，遭後方隊友一腳踩上頭部，導致腦幹損傷，當場失去呼吸心跳。經過搶救後，患者僥倖撿回一命，但全身只剩下眼球可動，就像靈魂被禁錮在肉體，可說是最慘情況。

林志豪近日在節目《醫師好辣》上透露，該名男患者在從事美式足球運動時，一不小心踩空摔倒，導致後方隊友閃避不及，直接一腳踩爆他的頭，猛烈衝擊讓他當場失去呼吸心跳；送醫搶救後，醫生發現患者腦幹出血，原以為狀況不樂觀，不料對方在加護病房觀察2週後，生命跡象逐漸穩定，只差沒有清醒。

林志豪在節目上分享個案。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube頻道）

林志豪當時替患者進行評估，發現他的手腳癱軟無力，脖頸也完全無法移動，甚至連呼吸反射動作也沒有，原以為他還處於昏迷狀態，不料檢查到眼睛時，赫見患者可以依照指示左右轉動眼球，然而這件事卻讓醫生的心直接涼了一半。

林志豪說明，腦幹受損大致分為3種情形，其一是很快步入死亡，第二種則是全身癱瘓、失去意識成為植物人，至於最壞的情況就是「閉鎖症候群」；他進一步解釋，腦幹是連接大腦和中樞神經的橋梁，也就是說患者的意識相當清楚，但眼睛以下失去知覺，全身動彈不得也無法說話，就像是被禁錮住的靈魂。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)