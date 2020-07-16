國民黨踢爆，蘇巧純今年又拿到受行政院監督的新竹市政府700萬元標案，不顧瓜田李下，更不知利益迴避，吃相難看。（國民黨提供）

行政院蘇貞昌么女的「二三設計」公司，聲明蘇揆任內不再參與任何政府標案；雖然藍營酸嗆「笑死人，若心裡沒鬼，何必斷尾求生」，但蘇家父女願意自清，迴避利益，確應正面看待。倒是其他當朝親貴能否幡然領悟、從善如流，一起杜絕「得天下、肥自己」的政治歪風？國人正睜大眼睛等著看。

民進黨在野時標榜「清廉、勤政」，先不談阿扁8年主政落到貪腐罵名，至今仍是街談巷議的敗德失政象徵；2016年重新執政後，近期「幫推」、「投石」、「集智館」、「二三設計」如肉粽串被先後踢爆蠶食鯨吞政府標案、荷包滿溢，加上唐榮鋼鐵被一家人吃乾抹淨，件件都涉及府院高層親信或至親，縱使其間有無違法猶待釐清，卻已顯露國戚寵臣難看吃相的醜態。掌權者不忌瓜田李下、未節制左右謹守利益迴避，有絕對責任。

其實位高品極卻主動利益迴避者，非無前例；2008年馬英九初任總統前，夫人周美青主動從兆豐銀行退休，且放棄優退而自選一般退休，少了百萬退休金；周美青哥哥也因任職公司與國營事業業務往來，自動退休。如今蘇揆父女為了避免再惹爭議，聲明任內不碰政府標案，儘管在野譏為「斷尾求生」、「早該如此」，至少是主動利益迴避的正面宣誓，當然該獲肯定。

所謂「君子當權造福天下，小人仗勢貪財肥己」，從政者心中少裝一兩銀，就會多裝一群百姓；高位者更應從自身做起，才能從上而下，正己身而肅親信地帶動吏治澄明。若憑恃一黨獨霸、大權總攬，姑息近親寵臣走巧門吃標案，日久演化出巨貪，再爆貪腐醜聞，掌權者豈無責任？

想起一則故事。縣太爺判偷牛賊和偷針賊一起遊街示眾，偷針賊不服叫屈「我只偷根針，怎和偷牛賊一起遊街？」偷牛賊說道「叫什麼叫，我當初也是從偷針開始的。」

(中時 )