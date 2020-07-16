英外相指控俄羅斯駭客盜取英美貿協敏感文件 21:592020/07/16 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國外相拉布16日指控俄羅斯駭客在去年英國大選前非法取得計劃中的英美自由貿易協議的敏感文件。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國去年12月舉行大選，首相強森領導的保守黨大勝。英國外相拉布16日指控俄羅斯駭客當時非法取得計劃中的英美自由貿易協議的敏感文件，並在網路上散播，企圖干預大選。 拉布表示，有關敏感文件於大選前被盜，然後經網站Reddit散布，雖然沒有證據顯示俄羅斯有大規模干預大選的行動，但任何企圖介入民主過程的行為皆不能接受，表示會保留在未來採取適當回應措施的權利。 此外，英國國家網路安全中心指出，俄羅斯從2月起展開網路攻擊，試圖竊取新冠病毒疫苗研究成果。 (中時 ) #俄羅斯 #駭客 #英國 #企圖 #干預大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際學生減 英13所大學恐破產 04:102020/07/12 全球財經 朱坦言企圖心 江神解同為青年 04:102020/07/12 政治要聞 全球排擠 華為5G布局難 04:102020/07/15 產業財經 英12月31日起禁買華為5G設備 04:102020/07/15 全球財經 日指陸擴大戰力 企圖改變現狀 04:102020/07/15 兩岸要聞 英階段封殺華為 2027前全面排除 04:102020/07/15 兩岸要聞 20年關係終結！英決意開鍘 華為無奈回一句話 09:442020/07/15 國際 即刻打臉美國總統 英否認因川普勸說才禁用華為 18:022020/07/15 兩岸 推特遭駭客入侵 穆斯克、蓋茲帳號發布詐騙訊息 13:112020/07/16 財經 分析：一個不現實的承諾 英國根本無法容納BNO港人 14:382020/07/16 國際 國際熱門新聞 受夠了白宮胡搞瞎搞！佛奇火大開嗆 - 國際 指大陸外交官搞情報 澳洲議員：驅逐至少百人 - 國際 史上最沒用！這款口罩370元賣光光 英網民傻眼罵翻了 - 國際 美疫苗大戰也慘輸？佛奇：陸將率先跨越終點線 - 國際 美國跳腳！ BBC：大陸和伊朗25年協議獲伊內閣通過 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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