英國去年12月舉行大選，首相強森領導的保守黨大勝。英國外相拉布16日指控俄羅斯駭客當時非法取得計劃中的英美自由貿易協議的敏感文件，並在網路上散播，企圖干預大選。

拉布表示，有關敏感文件於大選前被盜，然後經網站Reddit散布，雖然沒有證據顯示俄羅斯有大規模干預大選的行動，但任何企圖介入民主過程的行為皆不能接受，表示會保留在未來採取適當回應措施的權利。

此外，英國國家網路安全中心指出，俄羅斯從2月起展開網路攻擊，試圖竊取新冠病毒疫苗研究成果。

(中時 )