2001年美國發生911恐怖事件，震驚全球。前總統陳水扁爆料，女兒陳幸妤當年出嫁的時候，剛好碰到911事件。他口袋有一份文件，為因應國際情勢，準備在第一時間發表的聲明。

陳水扁在臉書粉專「新勇哥物語」貼文自爆表示，有人質疑2001年他女兒陳幸妤出嫁時，趙家在台南永康宴客，為什麼總統府正副秘書長、公共事務室官員也一起南下？其實他口袋裡隨身帶著一份文件，但那不是嫁女兒的感言，而是一份台灣政府因應911國際恐怖攻擊事件後，因應美阿一旦開戰，他準備在第一時間發表的聲明。

阿扁接著說，當時政府已在台南空軍基地備妥記者會會場，總統發表談話後馬上要趕回台北召開國安會議。身為國家領導人，不能輕忽任何可能影響國家安全與政經秩序的危機，哪怕機率微乎其微。網友回應說，「這就是責任心之所在。」、「以國家安危至上！」、「等你搖旗了。我們一直都在。」

(中時電子報)