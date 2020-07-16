經濟部國際貿易局與外貿協會16日舉辦「臺日企業商機線上媒合大會」，計邀請13家日商進行線上洽談，其中包含年營業額超過43億美元電子業者Restar Holdings、品牌產品超過80萬種的機械工具用品批發商TRUSCO中山、積極開發工業機器人的機床業者芝浦機械（原東芝機械）及五金用品貿易商西谷商事等，採購品項集中於智慧機器人、機械手臂、5G設備、五金家用品等。

受到疫情影響，日商無法出國採購，被迫調整以前一定要摸到實體產品、參觀工廠才能合作的交易習慣，正緩慢適應這波數位貿易風潮。日商Restar Holdings表示，希望透過本次洽談會尋找3D攝影及光達（Lidar）相關產品，臺灣業者的生產技術在此類產品佔領先地位，對技嘉科技的產品甚感興趣，雙方已約定進一步商談合作計畫。

西谷商事表示，日本與臺灣文化及生活習慣類似，臺灣供應商在產品開發及客戶服務方面都處理得又快又好，雖然價格稍高，但日商多有意願與臺灣合作，也鼓勵其他日商嘗試運用科技洽談。

德淵集團為臺灣最大熱熔膠製造商，該公司表示近期因受疫情影響，許多國外的展會活動都已取消，透過貿協線上媒合會讓他們與日本大廠Restar Holdings接上線，第一次參加視訊洽談，已與買主達成初步合作協議。

百塑企業總經理吳正煒表示，百塑主要從事機械製造射出成型機，日本佔海外市場營業額約二成，是非常重要的市場，也很熟悉日商採購習慣，日商對視訊洽談接受度不高，因此願意參加此次視訊的日商採購意願一定很高。

彪琥鞋業總經理薛永昌表示，從未參加過洽談活動，透過貿協與日商SHOEI洽談，沒想到這麼輕易就接觸到新客戶，而福裕科技則與MIKIPULLEY、Ebarashoji洽談，兩家都已約定安排樣品出貨及產線訪問，福裕CNC車床產品已獲多項專利，符合日商的高標準，就等疫情過去即可確認出貨。

為持續強化臺日企業雙邊合作關係，貿協除了辦理線上媒合會邀請日本大型買主對臺採購，亦將於9月15日辦理「日本消費產品線上拓銷團」，目前已有超過50家臺灣業者參團。

(工商 )