美國企業Q2財報季開跑，本周由銀行股開出第一槍，對此，不論是表現不佳的富國銀行，還是受到股市投資熱潮獲得不錯表現的摩根大通、花旗，都認為新冠肺炎疫情衝擊還沒真正浮現，表示將提列百億美元資金，為接下來可能發生的債務違約準備。

摩根大通、花旗以及富國銀行上季合併當期與未來可能貸款損失280億美元(約8260億元新台幣)，較前季大幅提升，包括這些企業受到疫情衝擊時間可能延長，以及嚴重程度是否加深等問題。美國銀行股龍頭摩根大通表示，提撥貸款損失準備金，主要是預測失業率將持續兩位數至明年，而且經濟復甦的腳步，比3個月前預測還要更久。

2008年金融危機後，在低利率環境下，銀行業依靠提供消費者服務與企業貸款賺取利潤，直到新冠肺炎疫情爆發後，美國消費者債務卻飆到歷史新高。花旗執行長Michael Corbat表示，除非疫情明顯獲得控制，不然經濟前景仍舊是黯淡不明。

摩根大通增列104.7 億美元貸款損失準備金，為獲利腰斬主因，若經濟情勢持續惡化，準備金還會持續提升。摩根大通執行長戴蒙 (James Dimon) 表示，這次經濟衰退不同於以往，銀行業正在面對最糟情況下做準備。摩根大通財務長 Jennifer Piepszak表示，5、 6 月狀況相對平穩，但接下來才是關鍵。如果失業率維持如此高水位，信用卡業務將持續虧損，但若取消延遲還款，消費者抵押貸款業務也會面對損失。

美銀在周四(16日)公布Q2財報，顯示投資業務部門營收遠超預期，但面對疫情對經濟潛在的損失影響，美銀提撥40 億美元作為貸款損失準備金，導致淨利大跌逾50%。

(中時電子報)