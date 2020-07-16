486先生星期一秀「三倍券」打臉吳宗憲 眾怒「三天前領？難道有特權」？

親綠網紅「486先生」近日為了三倍券議題在臉書開嗆吳宗憲，未料PO出「3800振興券」照片卻讓他反遭網友質疑：「為什麼能先拿到三倍券？」連知名主持人劉寶傑也忍不住在節目中驚問：「難道三倍券在之前有流露出來嗎？」

劉寶傑昨日在主持《關鍵時刻》中談起486先生臉書開嗆吳宗憲一事，嗅出當中不尋常內幕，「重點是他怎麼會有三倍券？難道三倍券在之前有流露出來嗎？」對此，李正皓也提出2個可能，一是486先生有特權，三倍券在之前就流出來，「而且他還比別人多拿200塊錢(應為多拿800元)，這是我最不服氣的地方。」

李正皓接著公開第2個可能，就是如486先生自己所說的「照片P圖」，但李正皓更不解486先生憑什麼P圖去嗆吳宗憲？因為吳宗憲是說自己不會領，而486先生自己也還沒領到，怎麼可以拿P圖去嗆吳宗憲「真的很簡單，連阿婆都會」，兩邊都說不通。

不過486先生自己臉書也被網友罵翻，大家紛紛留言嘲諷，「P圖？你當大家眼睛瞎了？」、「好啦，我知道又要把我們打成舔共了對不對？」、「好棒喔 怎麼走後門提早拿到 教我好嗎 大家都不會耶」、「為什麼政府還沒發三倍券，你就有! 是拿假的劵嗎？若不是，就是政府黑箱作業，檢調要調查」、「已報警，請警察驗明真偽」。

(中時電子報)