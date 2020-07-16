振興三倍券正式在15日上路，不少民眾都選擇到超商領取，但這也讓超商店員必須面對大批人潮，店員無辜成為受氣包。然而，有網友在臉書上貼上一張公告，上面的內容讓底下網友看到後都大讚不已。

原PO在臉書社團《爆怨公社》上透露，自己下班去超商買個飲料，剛好遇見為了三倍券在跟店員跳腳的大嬸，讓他無奈地說，「超商店員辛苦了，三倍券種種問題不是店員的問題，別再抱怨店員了」。

民眾拍下超商公告。（摘自臉書社團《爆怨公社》）

吸引網友注意的是，文中更附上一張超商張貼的公告，只見公告上清楚寫著，「如遇電腦連線系統無法領取，『請勿』呼叫店員，因為店員都很笨，無法幫你處理電腦連線問題，對政府不爽請打1988，對FamiPort系統不爽請打0800221363，這裡是便利商店，只賣東西，不收抱怨，謝謝合作」。

不少網友看到後都大讚，「一堆以為花錢就可以胡鬧的鯛魚！」、「說得很實在」、「這夠氣魄！我喜歡」、「就一堆鯛民，明明就不是店員的問題」。

(中時電子報)