新冠肺炎疫情衝擊零售產業，零售商無力支付供應商貨款，使得耐吉（Nike）、哥倫比亞（Columbia Sportswear）和新秀麗（Samsonite）等企業上季壞帳費用大增。

耐吉在會計年度第四季（3至5月）認列1.78億美元壞帳。封城防疫導致耐吉銷售下滑，再加上高額壞帳費用，讓該季發生淨損7.9億美元，反觀一年前同期則有淨利9.89億美元。

企業若認為無法收到貨款，便會在帳上認列壞帳費用，品牌業者通常會給予零售商一段時間支付貨款，例如30天。自疫情爆發以來，部分零售商要求延後付款，以保留現金，但有些業者不敵市場巨變，已聲請破產，像是J.C.Penney。

耐吉已逐漸縮減透過零售商銷售，專注於自家線上和實體商店，直接與客戶接觸。分析師表示，疫情將加速這股趨勢。耐吉對此消息不予置評。

根據耐吉2019年財報顯示，耐吉來自批發客戶的銷售占整體營收的三分之二，比重略低於兩年前。

哥倫比亞在第一季（截至3月底止）認列約2,000萬美元壞帳，創下公司史上最高紀錄。該公司財務長史旺森（Jim Swanson）表示，鑑於現階段市場存在極大的不確定性，公司提列大額壞帳準備，這種情形相當不尋常。

新秀麗在3月底止的季度將壞帳準備增加25％，至2,000萬美元，並預估金額可能會再增加。新秀麗財務長塔萊加尼（Reza Taleghani）表示，公司為有破產風險，或是已經聲請破產保護的客戶提列壞帳準備。

克里夫蘭凱斯西儲大學金融教授Lakshmi Balasubramanyan表示，與全球金融危機引發的經濟衰退相比，疫情造成的現金短缺影響供應鏈中的企業，供應鏈的所有企業都受到衝擊，這是全面性的影響。

(工商 )