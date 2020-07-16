為加速數位內容產業躍進發展並搶攻國際市場，經濟部工業局於今年首推「獨立遊戲開發獎勵計畫」加速數位內容產業創新發展。

經濟部工業局持續支持臺灣遊戲產業創新發展，促使臺灣獨立遊戲團隊近幾年逐漸在市場上嶄露頭角，像是信仰遊戲開發的《細胞迷途》，去年在Steam平台上架，至今獲得高度好評（好評率95％以上），總銷售額達新台幣千萬元，顯示臺灣的獨立遊戲蘊含著不可小覷、蓄勢待發的實力與成長能量。然而，由於我國獨立遊戲開發團隊規模相對較小，隨著國際遊戲平台上架流程日趨簡便，為因應全球市場高度的競爭挑戰，亟需加速提升獨立遊戲產業的創新力量，並提高國際曝光度以搶佔國際商機。

在「國際獨立遊戲發行商線上媒合會」方面，經濟部工業局15至16日兩天，與美國知名獨立遊戲媒體The MIX（The Media Indie Exchange）合作，串聯4家歐美國際發行商，包含Raw fury（瑞典）、Humble Bundle（美國）、Those Awesome Guys（羅馬尼亞）、Headup Games（德國），以及臺灣13家獨立遊戲團隊，包括極度邊緣、光穹遊戲、001 Studio、拉普達實驗室、Toii工作室、Tissue Tube、遊戲熵、Psychoflow & Mureena、柒伍壹遊戲、熊骨、夕暮遊戲、UNI、Rocket juice games，舉辦線上跨國即時媒合會。

臺灣已經開始點燃了獨立遊戲產業的星光，今後經濟部工業局將透過更多獎助措施，激發臺灣遊戲團隊研發潛力，逐步豎立臺灣獨立遊戲產業的原創優質品牌，並協助業者拓展更多的國內外合作商機。

(工商 )