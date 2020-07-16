日本AV產業盛行，現年31歲的女優板垣梓在19歲時就下海拍片，近來受訪透露曾因拍AV被家人嫌棄，甚至害弟弟在學校遭嘲笑霸凌，讓她看了很難過。

板垣梓接受週刊《FLASH》訪問，表示高中畢業後便獨自到東京想圓星夢，卻是被AV界發掘，讓她一直不敢向家人坦白，直到拍完第一部作品，她才說出真相，讓媽媽氣罵：「我不喜歡妳事前不說就跑去拍AV」，甚至跟她冷戰一年，而板垣梓爸爸看完雜誌才得知此事，僅對她說：「別弄壞身體。」

板垣梓透露當年拍AV時，曾不被親姐姐諒解並嫌噁心，而弟弟那時才11歲，到學校會被欺負，有同學還會嘲諷他：「快把你姊的DVD寄給我啊！」雖然歷經過被霸凌的時期，但所幸後來並沒走上歪路，讓板垣梓十分慶幸。

而板垣梓5年前在事業巔峰時未婚懷孕，選擇獨自撫養孩子，雖然一度不被外界看好，但她不以為意，並表示未來也不會向兒子隱瞞媽媽是女優的事情。

(中時電子報)