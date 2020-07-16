俄羅斯最著名的2家戰機製造商米格航空器集團和蘇愷公司已決定聯合開發第6代戰機，身兼這2家公司總經理的塔拉先科受訪時明確表示，他們設定美國與歐洲為主要競爭對手，要加強米格和蘇愷在該領域擁有的最佳能力，並開發出新的第六代飛機。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，今年2月被任命蘇愷公司總經理的塔拉先科說：「“我們的競爭對手是美國和歐洲飛機製造商。為了在行業中保持穩固的佼佼者地位，我們需要加強目前米格和蘇愷在該領域擁有的最佳能力，並開發出新的第六代飛機。在共同任務和共同目標框架內將潛力結合起來是實現重大突破的巨大能力，其他外國公司沒有這種能力。」

塔拉先科解釋說，未來將在米格和蘇愷公司原有的基礎上組建聯合航空製造集團公司戰鬥航空部門，預計新的部門設立將在今年年底前完成。第6代戰機將由將由這個新成立的聯合航空軍用航空部門開發。

報導說，目前俄羅斯已經開始批量生產第5代蘇-57戰機，今年首架飛機將接裝俄羅斯空天軍。

伊利亞•塔拉先科今年2月被任命擔任蘇愷公司總經理，這樣一來，他已身兼3職——除了蘇愷公司外，塔拉先科還領導米格航空器集團，以及負責聯合航空製造集團的銷售和軍事技術合作。

蘇愷航空集團目前是俄羅斯聯合航空製造公司的一個子公司，為俄羅斯主要的軍用航空器製造商，其前身為帕維爾．蘇愷在1939年創立的蘇聯蘇愷設計局，蘇聯解體後合併了新西伯利亞航空產品聯合體（NAPO）、共青城航空產品聯合體（KnAAPO），以及伊爾庫茨克航空公司合併組成蘇愷航空集團，2006年再與其他航空集團合併為聯合航空製造公司。

米格航空器集團其前身為由米高揚和古列維奇於1939年共同創立的蘇聯米高揚-古列維奇設計局，其設計的米格戰機在冷戰時期名揚世界。同樣於2006年與俄國其他主要航空、航太設計或製造公司合併為聯合航空製造公司。

(中時電子報)