國民黨立委呂玉玲出示驗傷單，澄清並無咬林楚茵。

立法院明天將進行監察院人事案投票，為確保能順利投票，民進黨團傍晚突襲清場，把國民黨立委逐一抬出，藍綠爆發推體衝突，事後綠委林楚茵指控遭藍委呂玉玲咬傷。國民黨團表示，林楚茵指涉並非為真，並出示台大醫院診斷證明書，指出自己的右拇指下瘀血、左頸與左肩挫傷。

針對綠委林楚茵在臉書貼出一張齒痕清晰的照片，指控議事抗爭時遭藍委呂玉玲咬傷，國民黨團晚間表示，當時呂玉玲遭綠委架離主席台，林楚茵率先向呂玉玲揮拳，並摀住呂的口鼻，呂為掙脫而發生衝突，絕非林楚茵指控呂玉玲故意襲擊一事。

呂玉玲表示，譴責綠委的鴨霸與暴力，過程中她遭到綠委勒脖、揮拳，甚至被架離，綠委賴品妤對她衝撞、林楚茵更直接對她的臉揮拳，並以手摀住她的口鼻，過程中造成她受傷，稍早也在台大醫院驗傷，驗出左頸、左肩挫傷與右手姆指受傷。對這樣的暴力行為，應該要給予最嚴厲的譴責。

呂玉玲批評，民進黨作為執政黨，在立法院相關重大法案與政策，卻只會用多數暴力來強行通過，而漠視民意的反彈。此次監察委員提名，爭議重重，而民進黨卻漠視爭議，只想要用多數來通過程序，讓這些有爭議的人能順利擔任監委。

呂玉玲砲轟，這根本就是蔑視民主的作法，現還使用暴力，民進黨已經在中華民國憲政史上寫下最黑暗的一頁。

(中時 )