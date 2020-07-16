文化策進院主辦「出版與影視媒合會．原創文本招募」15日在松山文創園區舉行，邀請群星瑞智董事長柴智屏、馮凱導演對談「文本影視化經驗分享」，並由政治大學廣電系兼任助理教授張正芬主持。

曾改編過《流星花園》、《那些年我們一起追的女孩》、《小時代》等劇的偶像劇教母柴智屏，分享她注重與作者溝通，最重視作者想法與原著精神，並舉例與九把刀合作《那些年》時，九把刀想拍出小說中「熱血的愛情戲」，而合作《小時代》，郭敬明希望拍出最接近自己原著的作品。柴智屏認為：「影劇的IP改編，最關鍵的是抓住原著中最重要的精神」。

身兼《打噴嚏》出品人與監製的柴智屏，提到《那些年》中男女主角在電話中大吵的戲，她深思後與九把刀溝通，決定留住吵架元素、但認為需改為「當面吵」才精彩！另一場柯震東失戀後的拳擊賽，柴智屏認為「失戀傷心」的男主角該要大哭、戲才會更感人！馬上跟九把刀討論調整、並請柯震東加演了一場水池邊的哭戲。

導演馮凱認為，IP改編需考量「若原著文字量少，如何拍成長時間戲劇？」也說：「小說是原創，導演、演員、後製、剪接都是再創作。影像與文字的視角邏輯、想像空間大不同，須充分溝通、相互協調。過程中會衝撞新火花，有人讓步、也有人放棄。」他分享拍攝《我們不能是朋友》時，與作者阿亞梅討論最多的是「男女主角是什麼樣的人物&性格？」他強調若導演能抓到原著的精神，「接下來就請放心交給導演。」

馮凱導演認為，觀眾視聽習慣改變，現在多用手機iPad投影到大螢幕，說故事方法也變了。他提醒創作者：「想寫什麼就寫什麼，勿忘初心。保持說故事原創的初衷與熱血，只有先寫好才有可能賣得出去，好看的故事才會有人想要去改編它。」柴智屏也說「在看小說時就要像在看戲一樣。要有令人亟欲探知的慾望」，並提醒生活經驗需夠寬廣、在戲劇中再放大呈現。

張正芬總結並分享行銷視角，提出菁華三要點：「一是有無粉絲基礎？第二是具有話題性ex.劇照、短影音行銷，再加上最重要的『核心精神』，也就是用一句話說清楚這個故事。」

(中時 )