中信兄弟上半季最後一戰對上富邦悍將，讓多名主力輪休，派出2個月沒在一軍先發的羅傑斯掛帥，不過首局就遇上亂流失分；悍將先發投手江國豪則展現不錯壓制力，6局無失分，直到江國豪退場後兄弟才有分數進帳，並在延長賽靠林書逸、高宇杰安打逆轉戰局，最後以4比3贏球畫下上半季句點。

羅傑斯首局在2人出局後，林益全安打、范國宸保送，隨後高孝儀清壘安打送回壘上2跑者，不過自己拚場內全壘打時，可惜在本壘前遭到觸殺，此局悍將先攻下2分領先。

羅傑斯僅投4局就退場被敲6支安打、失2分，有2次保送、2次三振，5局下半換投謝榮豪，一壘有人情況下林益全敲出左外野深遠安打，悍將再添1分。

而江國豪則有好表現，主投6局被敲6支安打、無失分，送出6次三振，僅在4局上半一度被兄弟攻佔滿壘，不過順利讓王勝偉敲出雙殺打化解危機。

富邦悍將先發投手江國豪。（范揚光攝）

直到悍將換投賴鴻誠，兄弟才有反攻機會，7局上半陳家駒安打、陳文杰觸身球保送，隨後吳東融安打攻下首分，陳子豪敲出三壘邊線安打，將分數追到2比3。

8局上半兄弟反攻，林書逸敲出安打後，悍將押上守護神陳鴻文仍不能止血，林智勝代打建功，敲出追平安，雙方以3比3平手。

雙方平手僵局進入延長賽，10局上半林書逸敲出單場第4安，接著靠腳程上到二壘後，高宇杰敲出安打帶有1分打點，兄弟反以4比3超前分數，最後變以1分之差逆襲成功，帶走上半季最後一戰的勝利。

此戰兄弟動用6名後援投手，謝榮豪、吳哲源、彭識穎、李振昌、陳柏豪、鄭凱文，合計丟了6局僅失1分，後半段壓制悍將打線才有逆轉機會，賽後總教練丘昌榮表示，「接下來休太久，投手教練希望中繼投手都能上場，只有蔡齊哲因為上半季投比較多，所以沒有安排他上場。」

此外此戰打線也安排多位較少機會登板的選手出賽，林書逸本季多以代打上場，今日先發敲出4支4，並跑回追超前分，獲選為單場MVP。

(中時 )