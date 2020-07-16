大陸與澳大利亞關係緊張之際，澳洲中間派政黨「中央聯盟」（Centre Alliance）參議員帕特里克（Rex Patrick）呼籲政府將目前在澳洲的148名大陸外交官和領事人員中，「至少三分之二」遣送回國。

新加坡聯合早報16日引據澳洲SBS世界新聞（SBS News）報導，帕特里克15日在一份聲明中表示，必須基於國家安全的理由「大幅度減少」大陸代表的人數。他寫道：「澳洲政府應該咬緊牙關，採取早就應該採取的行動。」

他認為，大陸在澳洲的外交人員明顯多於美國、英國、加拿大和紐西蘭，因此大陸的外交勢力在澳洲「有些膨脹」（somewhat bloated）。他聲稱，大陸大使館和領事館人員正在從事間諜活動和政治干預。

新加坡聯合早報報導說，帕特里克寫道：「這是一個公開的秘密，在過去的二十年中，中國在澳洲的情報活動已大規模擴大……儘管公眾非常關注網路間諜活動，但中國的秘密行動仍然嚴重依賴傳統的人類情報行動，其中大部分是在外交和領事活動的掩護下進行的。」

澳洲呼籲對冠病起源進行調查後，和大陸的關係陷入低谷。澳洲對香港國安法的反對也增加了北京的不滿。

大陸外交部領事司13日提醒大陸公民近期謹慎前往澳洲，稱澳洲的種族歧視言行和暴力行為明顯增多，澳媒體持續煽動反華情緒。大陸5月12日還對澳洲牛肉和大麥出口進行限制措施。

(中時 )