來自英國的一名計程車司機傑森（Jason Bursk），是一名性侵慣犯，下手對象通常是婦女或是小女孩，某次傑森闖進民宅，性侵一名少女，離開時邊走路邊拉褲子，令人感到噁心的模樣全被監視器錄下。
51歲的傑森，傑森特別喜愛老婦及少女，曾多次性侵睡夢中、年約70歲的老婦；去年11月他潛入一處民宅，試圖對一名年僅13歲的少女下手，拉扯過程中還咬了少女一口，之後他邊拉褲子、調整皮帶，假裝沒事離開民宅，犯案過程被監視器錄下。
傑森從2018年11月至2019年11月間多次犯案，還有受害者指認2012年曾遭到性虐待，傑森被捕後坦承性侵未遂、性侵、非法入侵等罪名，法官審理此案時，形容傑森是「行為偏差的性犯罪者」、並指責「你的邪惡、墮落與掠奪行為是沒有任何藉口的」，最後判處傑森15年有期徒刑。
雖然傑森的行為令人不齒，但他的律師卻表示，結婚20年的妻子並不認為丈夫可惡，甚至認為造成這些犯罪的原因，都是可以解決的。
文章來源：theboltonnews
(中時電子報)
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