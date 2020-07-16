華裔名將林書豪今晚在CBA復賽第二階段狂取29分，率領北京首鋼90比81輕取深圳，笑納7連勝，深圳則苦吞3連敗。

北京首鋼目前28勝13敗，戰績超越廣廈獨居第三，僅次於廣東(26連勝)和新疆。林書豪23投13中，兩分球17投12中，攻下全場最高29分；翟曉川15分、6籃板、3助攻、3抄截，方碩14分、4助攻，台灣球員周儀翔3分、2籃板。

開賽後翟曉川率先開火，林書豪飆進三分球，深圳隨即發動13比2攻勢，但林書豪、翟曉川連續開火，朱彥西底線壓哨三分，北京首節22比21。次節，兩隊戰成38平，翟曉川、常林內線連得4分，林書豪壓哨命中，上半場打完北京44比3​​8領先。

易籃再戰，雙方火力展示，深圳把落後分數差縮小至1分差距，不過，林書豪在內線連續3次出手都破網獨拿6分，沈梓捷壓哨出手2分落袋，北京憑藉8比0得分高潮，將領先比數差距擴大到11分。

決勝節，北京方碩飆進3分，深圳連得8分還以顏色，迅速將分差縮小到個位數。北京把握機會，重新把領先優勢擴大至雙位數84比，最終以9分之差輕鬆地將勝利收進口袋。

(中時 )