振興三倍券自昨（15日）開始發放，使用期限可一路用到年底（12／31）。首日領振興券的民眾都十分熱烈，不論在超商或在郵局都很踴躍。有網友分享在第一天領三倍券的心得，她強烈建議，如果一次需要領很多份的話，「真的叫人陪你去！」否則光是操作機台就會用到崩潰。

原PO昨（15日）在《Dcard》上發文表示，「如果你真的要領很多份的話，真的叫人陪你去！」建議民眾在機台操作後，請陪同的家人拿單據到櫃台，「因為真的要等很久，超過15分鐘你就要重來了！」

原PO解釋，因為流量限制的關係，領一份三倍券，至少要等5分鐘以上，如果到櫃台才發現要重用，就得重新排隊到很想罵人。「所以如果要幫全家人用還沒人陪，就悲劇了」。

原PO表示，因為家裡長輩小孩多，因此不選擇數位支付，由於只有第一天有空，才挑人潮最多時去領券。對於領到實體紙本三倍券則表示「振興券包裝質感蠻好的，摸起來也很舒服」。

(中時電子報)