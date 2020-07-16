美國股市自3月觸底以來波動劇烈，投資人交投熱絡帶動美國大型銀行第二季交易收入大幅躥升，增幅皆達兩位數。

美國大型銀行第二季財報陸續出爐，高盛全球市場部門收入激增93％，至71.8億美元，主要拜債券、商品和貨幣交易收入揚升所賜，股票交易業務亦有亮眼的成績。

美國最大銀行摩根大通第二季債券與股票交易收入激增79％，創下97億美元紀錄。其中債券交易收入增幅高達120％。

摩根士丹利第二季交易收入年增68％，債券交易收入增幅將近168％，股票交易收入年增23％。

美國第二大銀行美國銀行（BoA）第二季調整後交易收入年增35％，由32.7億美元攀升至44.1億美元。美銀該季固定收益交易收入勁升50％。

新冠肺炎疫情引發經濟衰退，造成不確定性大增，大型銀行紛紛提列高額壞帳準備金，因此影響第二季財報。不過拜交易收入大增所賜，部分銀行仍繳出亮眼的第二季業績，摩根士丹利即是一例。

摩根士丹利第二季營收和獲利皆創下紀錄，並超越市場預期。該季淨利激增45％至32億美元，每股盈餘1.96美元，營收年增31％至134億美元紀錄。

受惠於交易收入增加，高盛第二季收入年增41％，至133億美元。不過高盛為潛在壞帳損失和提列巨額準備金，讓第二季獲利持平在24.2億美元。為了防止新冠肺炎疫情擴散，全球許多國家相繼宣布封鎖令，導致股市在3月一瀉千里，隨著疫情緩和各國開始解封，股市在4月開始反彈，漲勢延續至整個第二季。

道瓊工業指數第二季勁升17.8％，寫下1987年來單季最高漲幅紀錄，標普500指數季線收紅20％，創1998年第4季以來最佳表現；那斯達克指數全季狂飆30.6％，創下1999年來最佳季度表現。

(工商 )