黃偉哲（左三）也頒發毒品偵破獎金給有功員警。（李宜杰攝）

黃偉哲（左六）說，盼員警仍以治安維護為優先。（李宜杰攝）

台南市新任警察局長詹永茂將於明早（17）到任，並與卸任局長周幼偉交接。台南市長黃偉哲16日晚間現身東區德高派出所，親自贈送消夜為員警打氣，盼員警仍以為民服務為重，也強調員警未來要服從新任局長的領導。

台南警界近來風雨不斷，先是第一分局警官日前因酒駕遭懲，原警察局長周幼偉也於近日調任，基層員警士氣大受打擊。為鼓勵員警，台南市長黃偉哲16日晚間現身德高派出所，親自贈送海鮮粥為員警打氣，並稱治安沒有假期，盼員警繼續努力。

黃偉哲坦言，局長撤換之際，基層員警很有感覺、也多少有情緒，每個人都有情緒、也有情感，但仍希望員警執行公務一切照常，也盼各局長官多體諒、照顧。

黃偉哲也說，從客觀數據證明，台南治安滿意度、警察滿意度皆為第一，即便警政署提出一些犯罪數字，但南市破案率還是很高，每月的治安會報中，也顯示南市毒品緝獲量、打擊詐騙案，數量相當多，六都評比毫不遜色。

黃偉哲今晚與基層員警共同享用海鮮粥，同時詢問員警工作狀況。警一分局日前甫偵破毒品案，查獲3名藥頭，黃偉哲今晚也頒發獎金給有功員警。

(中時 )