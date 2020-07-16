石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯為首的產油國組成減產聯盟OPEC＋周三以全球能源需求回升為由，從8月1日開始把每天原油減產量，從目前970萬桶縮小至770萬桶符合外界預期，激勵油價周三上漲2％。

最活躍原油期貨周四盤中漲多拉回，紐約西德州8月期油每桶下跌1％報40.8美元，倫敦布蘭特9月期油下跌0.7％報43.5美元。

由23國組成被外界稱為OPEC＋的減產聯盟，同意把每天減產量縮小160萬桶，但要求伊朗和奈及利亞等之前未遵守減產任務的產油國，必須在10月底前合計每天減產40萬桶來補償，讓OPEC＋整體實質每天減產200萬桶。

OPEC＋指出有跡象顯示各國解除防止新冠肺炎疫情擴散的封閉措施後，全球能源需求持續回升，因此縮小減產規模是適當做法。

OPEC＋看法跟國際能源總署（IEA）上周五公布月報的內容一致。IEA認為疫情對全球石油需求的最壞影響已經過去，下半年油市會緩步復元。

OPEC周二公布的月報預期，全球每天原油需求量在今年減少890萬桶後，明年可望增加700萬桶。

OPEC＋裡具影響力的俄國，其能源部長諾瓦克（Alexander Novak）表示俄國8月開始每天增產約40萬桶，相當於讓其目前每天減產200萬桶規模縮小20％。他強調俄國石油業能快速執行增產任務。

他認為全球石油需求正持續回升，8月需求量將較去年同期減少不到10％，跟4月年減25％相較是明顯好轉。油價在4月崩跌後，OPEC＋決定5月開始每天減產970萬桶為歷來最大減產行動。

他指出其他非OPEC＋的產油國，從8月開始也會配合每天減產350萬桶到400萬桶之間。

OPEC下一次技術性會議和「部長級聯合監督委員會」將分別在8月17日和18日舉行。

(工商 )