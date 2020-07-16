朱一龍、毛曉彤主演冒險懸疑劇《重啟之極海聽雷》，冒險懸疑中除了真實爆破之外，也有許多搭配武打特效呈現，拍攝現場可見導演在旁用人體發出的爆炸聲、開門聲來引導拍攝節奏。由於拍攝古墓場景大多塵土飛揚，朱一龍從戲裡因生病咳到戲外：「因為動作戲讓現場沙地、塵土飛楊，又拍戲沒有辦法戴口罩，拍攝完只能喝點清肺湯、吃木耳什麼的，安慰一下自己。」

劇中朱一龍飾演的吳邪，因10年歸隱，對世界不再有熱情，守著骨董舖子，雙眼無神、披頭散髮、鬍鬚雜亂無章，穿著睡衣就出來見客，流露頹廢氣息。意外得知自己來日不多，發現自己想做的事是找到從小照顧自己的三叔，才終於開始打理自己，流浪漢變身帥哥從陽光下轉身而出。至於角色個性，朱一龍說：「吳邪一方面找三叔，也在尋找自己，去探索重塑自己的人生」。

15日直播中，朱一龍被爆料為了理解角色邏輯，天天追著編劇南派三叔跑，他解釋：「我跟一龍兩個不同星座，邏輯不太相同，他想知道吳邪整個人物的心路歷程，對我來說太難了。我心裡吳邪是一脈相承的，雖然有一些小『坑』，一龍對這個坑有一種潔癖，時常抓著我講他的理解。」更加碼爆料：「拍戲初期我會到片場看看，慢慢的就不出現了，聽到工作人員說朱一龍有問題想問，就挺想逃跑的，哈哈！」讚朱一龍為了塑造角色，提議在角色的脖子上加上疤痕，為了角色著墨許多相當用心。

《重啟之極海聽雷》是改編自同名小說，由南派三叔監製、編劇，潘安子執導，《羋月傳》朱一龍、《微微一笑很傾城》毛曉彤領銜主演，胡軍、陳楚河特邀主演，陳明昊、黃俊捷等主演冒險懸疑劇。故事發生在吳邪（朱一龍飾）和王胖子（陳明昊飾）十年之約結束之後，一次意外讓吳邪發現自己身患重疾，而一條疑似來自失蹤多年的三叔的神秘短信，讓他尋找三叔的心越發迫切，為解開吳邪的心結，張起靈（黃俊捷飾演）回歸，「鐵三角」再次集結，眾人一同開始了一段曲折離奇的聽雷歷險。並由張韶涵獻聲主題曲〈重啟〉。《重啟之極海聽雷》7/15起每週三四20:00愛奇藝台灣站全網首播。

朱一龍戲裡飾演吳邪，穿睡衣見客。（愛奇藝台灣站提供）

朱一龍飾演吳邪，從流浪漢變帥哥。（愛奇藝台灣站提供）

鐵三角再次集結歷險。左起黃俊捷、朱一龍、陳明昊。（愛奇藝台灣站提供）

陳楚河飾演黑眼鏡。（愛奇藝台灣站提供）

胡軍飾演吳二白。（愛奇藝台灣站提供）

黃俊捷劇中飾演鐵三角張起靈。（愛奇藝台灣站提供）

陳明昊飾演鐵三角王胖子。（愛奇藝台灣站提供）

(中時 )