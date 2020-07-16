俄《消息報》援引消息人士的話報導，膩稱「超級蘇愷」、裝備第2階段發動機的俄羅斯蘇-57戰機正在積極進行，其飛行測試將於2022年夏天開始，預計2024年完成所有開發工作。

俄羅斯《衛星通訊社》引述該報的說法稱，這款尚未量產且未列裝服役的戰機不僅將更新發動機，還將更新航空電子設備和機載系統。被稱作「大都會」的這款戰機計畫在2024年底完成相應的開發工作。

《消息報》說，「蘇-57用一台實驗引擎起飛的第一張照片在今年3月份已經亮相，它們上面令人矚目的、帶有可控推力向量的典型齒形噴嘴可明顯降低戰鬥機的雷達可見度。」與配備第一階段發動機的飛機相比，更新後的蘇-57的戰鬥性能將大大提升。

俄羅斯國家技術集團公司執行董事奧列格．葉夫圖申科在3月份曾宣佈，蘇-57已完成了數千次飛行。不過，全球最大的軍工公司洛克希德•馬丁公司在同一個月已向客戶交付了第500架F-35閃電II第5代戰鬥機，俄羅斯落後差距極大。

(中時電子報)