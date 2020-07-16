對於民進黨提名的監察委員名單，國民黨主席江啟臣晚間在臉書怒批，監察院變成新東廠，干涉司法案件，司法獨立將會不復存在，「你還相信法律之前人人平等嗎？」

國民黨立委佔領議場第三天，明天將舉行監察院人事案同意權，民進黨立委下午3點40分左右衝進議場清場，國民黨立委賴士葆被抬起來的椅子給砸到額頭，額頭掛彩。

國民黨立委謝衣鳳、鄭麗文也在推擠中發生不適，鄭麗文則直接在議場受不了嘔吐出來，其他立委拿來輪椅帶她離開會場。

而國民黨立委已經幾乎被從主席台清出去，最後僅存陳玉珍一人硬巴著主席台不放，民進黨立委邊勸說邊試著拉動陳玉珍，但陳玉珍監持不放手，國民黨立委也喊著要民進黨退開，不要碰陳玉珍。

4點36分，綠委王惠美突然出手揮向陳玉珍的背部，台下一陣驚呼，痛斥王惠美暴力，儘管陳玉珍仍死命抓著主席台，在僵持40分鐘左右後，遭綠委王惠美出手揮擊，導致陳玉珍氣力漸失，最後也被擠出主席台。

國民黨主席江啟臣晚間在臉書質問「你還相信法律之前人人平等嗎？」他質疑，監察院變成新東廠，干涉司法案件，司法獨立將會不復存在，所有司法官也將承受沈重的政治壓力！

江啟臣痛批，高涌誠和蔡崇義兩位監委，則因為段宜康的陳情，就動用彈劾權彈劾曲棍球案的承辦檢察官陳隆翔，就是為了讓案件能夠再審，幫段宜康解套。這些監察委員就是透過約詢、彈劾的方式，介入司法個案，讓司法官，承擔法律之外的政治壓力，引發寒蟬效應。

他揭露，打造司法新東廠3步驟：提名深綠監委全面綠化監察院、指揮監委約詢司法官，製造政治壓力；引發寒蟬效應，影響司法獨立。

江啟臣痛批，未來的監察院，恐怕會是全台最大東廠，成為民進黨包庇貪腐、整肅異己、恫嚇司法的政治武器。

(中時電子報)