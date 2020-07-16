此名媒體朋友因看吳斯懷的爆乳女助理，因此許願希望能夠看到一個親中共vs反中共的爆乳裝助理抗爭對抗賽。(讀者提供/林俊翰翻攝)

國民黨知名立委吳斯懷日前受訪時，希望能夠聘用年輕助理來增加自己的新視野，也開出3萬元的薪資，期盼有志人士能一同加入為台灣效力，近來得知吳斯懷立委有聘請1位年輕的爆乳女助理，這讓多數媒體朋友也大肆想像，某天是否能夠來個立法院內的藍綠爆乳女助理的大抗爭呢？

據了解，國民黨知名立委吳斯懷，日前聘請了1位年輕有為的爆乳女助理增添戰力，女助理認真且極為凸出的外型，讓媒體朋友也大肆想像，是否有朝1日藍綠各黨派是否會派出自家助理，在立法院內進行爆乳女助理之間對抗賽呢？

日前在新北市政府媒體群裡，有媒體朋友凍尾屌看了吳斯懷聘請的爆乳女助理後，不小心誤傳訊息，將埋藏心中的話講了出來，媒體朋友表示：「今天看到一個身材非常棒的爆乳裝女助理，是吳斯懷的助理喔，好想辦一個親中共vs反中共的爆乳裝助理抗爭對抗賽。」。

雖然此位媒體朋友察覺傳錯群組，趕緊將心中願望的話收回，但仍有興趣的媒體朋友早已紀錄下來。不過，想像目前因陳菊擔任監察院院長問題，導致藍綠營黨在立法院內爭奪主席位的話，若是換成藍綠黨的爆乳女助理抗爭大賽，相信將讓許多台灣人民更關注政治議題吧！

(中時電子報)