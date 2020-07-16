中信兄弟上半季最後一戰，對上富邦悍將前6局一分未得，不過教練與球員仍奮戰到最後一刻，尤其林書逸單場4支4扮演相當重要的角色，延長賽從他的安打開啟攻勢，最後跑回超前分，以4比3逆轉勝，並獲選為單場MVP，賽後他透露，全隊都謹記總教練丘昌榮的提醒，即使已經封王也要認真拿下每一戰。

富邦悍將先發投手江國豪此戰表現出色，主投6局僅被敲6支安打、無失分，其中林書逸3打席敲出2支安打，另外有一次保送，且該打席出現場外全壘打，差點轟出牆顯示此戰手感相當火燙，總計此戰有4安，刷新個人單場新高。

賽後林書逸說，「也沒特別在意要敲安，就是把握每次機會，把揮棒和擊球做好，把握每一個打席。」

兄弟前天封王，今日的比賽是上半季最後一戰，教練團安排多名較少出賽機會的選手上場，林書逸今年多半以代打為主，今日先發第六棒繳出好成績，他賽後透露，「賽前丘哥有說，不管沒有拿冠，這畢竟是職業比賽，球迷買票進場就要做好每一場。」

而林書逸說，今年給自己的目標是要把守備和跑壘做好，「守備目前是球隊賦予我最大任務，後面需要我守備時讓我上去，讓教練安心使用。」

(中時 )