今晚威力彩頭獎18.3億元又槓龜了!台灣彩券表示，在連45槓效益下，預估下期銷售金額達8億元，頭獎累積上看20.8億元，若由一人獨得，不僅是今年最高頭獎的幸運兒，也是第4屆以來第3高的頭獎得主。

威力彩第109057期今晚開獎，第一區中獎號碼依大小排序分別為06、13、14、31、33、35，第二區中獎號碼為08號；雖然頭獎槓龜，但根據台彩網站公告，有兩名幸運兒中了第一區的6個號碼，只差第二區號碼沒中，心情肯定是「扼腕」，各自抱回1273萬元彩金。

根據台灣彩券自6月15日至7月13日統計，威力彩9次開獎中有14位民眾幸運抱走威力

彩貳獎，發出的貳獎獎金超過1.26億元，平均每位幸運兒抱走超過900萬元的獎金。

這14位威力彩貳獎得主，都是幸運對中該期第一區的6個獎號，未對中第二區獎號，「含淚」與頭獎得主身分擦身而過；以本周一開獎結果為例，第一區的號碼為02、03、11、18、26、31，第二區號碼為03，當期共開出了1注貳獎，可抱走貳獎獎金2076萬元。

台彩表示，若這位威力彩貳獎得主，採用第二區包牌的方式，也就是花800元將「第2區」1到8號用包號方式將8個號碼全包，不僅可抱走貳獎獎金2076萬元，更能抱走16.38億元的頭獎獎金，投注金額只差700元，但抱走的獎金相差了近80倍。

面對20.8億元如此高額頭獎，台灣彩券表示，使用振興三倍券購買彩券正是時候，不僅有機會振興荷包、翻回千萬倍，還能兼做公益，一圓夢想就趁現在。

(中時 )