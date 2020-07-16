美國傳出川普政府正在討論全面禁止所有中共黨員和他們的家屬赴美旅行，甚至已在美的中共黨員及家屬將立即被驅逐。大陸《環球時報》總編輯胡錫進，這是迄今為止華盛頓最為瘋狂的對華政策設想，它被放出風聲拿到媒體上來，都是邪惡的。

胡錫進在微博上發文表示，蓬佩奧還宣稱川普第2任期的最大挑戰是中國共產黨，與上述媒體透風形成了呼應。

胡錫進說，由於禁止所有中共黨員和家屬赴美旅行需要美國開展一場難以置信的社會運動，不僅僅是國家機構的簡單操作，很多人首先想到的是，川普政府突然放出消息的目的是為他自己助選。他們要展示對中國的空前強硬，進一步煽動美國社會對中國的仇恨，把美國的全部問題都歸咎在中國以及中國共產黨身上，他們試圖在美國人對中國的咬牙切齒中實現勝選連任。

「為了大選，川普政府真的是很拼了。」胡錫進指出，他們把美國搞得像一個邪教國家，詛咒中國被當成走出困境的最大寶典。華盛頓現在做事已經沒有了全球化時代的基本邏輯，所以美國是否會真的把這個瘋狂想法付諸實施或部分政策化，還真不好說。

他認為，這一切的發生出乎了所有人的想像，我們不要試圖用正常思維去解讀地緣政治狂人的歇斯底里了。中國需要接受美國對華態度已經根本性轉變的現實，不要再抱幻想。我們需要制定堅定理性的計畫，與美國開展未來幾十年的戰略大周旋。

胡錫進表示，這種大周旋將給今天年輕人的人生環境打下烙印，他們更有力量，有更多中國人集體的智慧積累，他們將承擔扛起中國崛起最關鍵一段的使命，中國的未來就寄託在年輕人的身上。

(中時電子報)