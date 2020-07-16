在過去，生活資訊多靠信件傳遞，當時郵政生意興榮程度非現在可比擬。不過隨著時代演進，郵局也逐漸轉型，陸續增加金融、儲蓄，甚至保險業務。網曝中華郵政有2大優勢：絕對領先歐美國家！

網友在PTT上發文表示，台灣郵局似乎很早就意料到郵政業務將是夕陽產業，所以發展一堆金融、儲匯、保險的業務。許多公家機關也都使用郵局轉帳，認為「根本不可能倒」，問大家「有沒有台灣郵局是世界數一數二強的八卦？」

貼文一出，就有人說「郵政業務將是夕陽產業？哪來的說法？網購會自己飛到你家？」網紛紛贊同表示「結合金融就穩」、「密度高，全台連線以後辦什麼都方便」、「價格合理服務也不錯幹嘛不用」、「全家配合郵局的店到宅不錯」。認為讓郵局屹立不搖優勢在於「便宜」和「服務品質高」。

網友更指出，台灣郵政服務甚至比歐美國家好太多。「台灣郵政水準屌打西方國家，美國寄個寶可夢卡去估價都能弄不見…」、「很多業務去郵局辦很方便也很安心，台灣郵政真的給推！效率屌打歐美跟很多國家」、「別的不說，用台灣郵政寄東西真的很安心」。

(中時電子報)