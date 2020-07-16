雲林縣大埤鄉16日晚間，一處民宅驚傳警，該住宅四周都是雜草，火勢蔓延相當快速，警消獲報趕至現場，花40分鐘才控制火勢，消防員進屋內搜索時，卻找到一具焦屍，初步研派是61歲李李姓屋主，詳細起火原因仍在警方調查。

(中時電子報)