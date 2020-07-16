雲林惡火狂燒民宅 尋獲屋主已成焦屍 23:262020/07/16 中時電子報 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林惡火狂燒民宅 尋獲屋主已成焦屍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣大埤鄉16日晚間，一處民宅驚傳警，該住宅四周都是雜草，火勢蔓延相當快速，警消獲報趕至現場，花40分鐘才控制火勢，消防員進屋內搜索時，卻找到一具焦屍，初步研派是61歲李李姓屋主，詳細起火原因仍在警方調查。 (中時電子報) #屋主 #焦屍 #火勢 #民宅 #雲林 也許您會感興趣 推薦閱讀 快訊》高雄民宅竄火 1婦3童受困獲救嗆傷送醫 19:122020/07/12 社會 全國第1套官方品德教育教材登場 要讓雲林有愛、學生有品 16:452020/07/13 生活 樹林中山路段小貨車直衝民宅 1人受傷頭部左腳撕裂 18:222020/07/13 社會 全台第1套 雲林校園推品德教材 04:102020/07/14 地方新聞 35噸大貨車莫名衝撞民宅 駕駛自稱「我失去意識」 11:562020/07/14 社會 花蓮》天乾物燥 森林殺手現身太魯閣山區 15:592020/07/14 寶島 除惡務盡 代拆違建勿抓小放大 04:102020/07/15 地方新聞 聖結石租屋處吸塵器爆炸釀火災 「整棟找不到滅火器」家人遭嗆傷 10:332020/07/15 娛樂 通緝18年因疫情返台 性侵犯再關13年 15:452020/07/16 社會 天乾物燥火燒厝！花蓮玉里木造三合院大火 19:162020/07/16 寶島 社會熱門新聞 鮮肉工程師熱愛「人妻泉水」 摩鐵大戰慘遭抓包設局賠償200萬 - 社會 老頭車上叫雞發洩太爽升天 女郎報警後拔起火速離去 - 社會 爆乳藍助理抗戰巨乳綠助理誰贏？ 媒體也凍尾屌：「雙峰大賽成真嗎」 - 社會 墜海計程車貼「投保2000萬」 一查只有強制險 死者家屬傻眼 - 社會 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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