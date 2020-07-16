7月13日，美國空軍與波音公司完成第一批8架F-15EX「先進鷹」(Advanced Eagle)戰鬥機的合約，價值為12億美元，曾有一種看法認為，可能僅是測試之用。不過一位美國空軍發言人說，最終的合約可能會達到200架飛機，至少144架，也就是說，幾乎「以1換1」的方式，汰除空軍機隊裡的全部F-15C/D戰機。

空軍雜誌(Airforce Magazine)報導 ，美國空軍發言人在一封電子郵件中澄清說，採購的總數“尚未確定，不過接下來的兩星期，會有正式的批准文件。

美國空軍現在大約有211架F-15C，和23架F-15D戰鬥機，這些戰機最早的一批是在1979年製作的，最晚的在1983年完成，因此最年輕的F-15C，也服役達到37年，早已超過了計劃中的服役壽命。

由於冷戰結束，F-22的生產量大為減少，使得F-15C必須繼續負擔防空任務，事實上，美國空軍也將178架F-15C升級航電系統，換裝主動相陣列AESA雷達，以及頭盔瞄準器，但是F-15C機體老化的問題無法解決，先前曾經討論是否要為F-15C更換主翼，但是這種修修補補的辦法，當然比不上購買全新的飛機。並且，F-15C只能防空作戰，而F-15EX既能防空，也具有強大的對地轟炸功能。

(中時電子報)