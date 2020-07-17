陸軍1架OH－58D戰搜直升機今（16）日在新竹空軍基地因重落地釀成2名飛官殉職，而日前有海軍陸戰隊在左營桃子原海灘因實施灘岸突擊演練造成2名士官兵殉職。對於有人批評漢光演習，前海軍陸戰隊上校宋兆文指出，這些評論打擊國軍士氣，是敵軍同路人。

編號616的陸軍OH－58D戰搜直升機今（16）日執行反登陸演練結束後，自新竹空軍基地起飛要返回桃園龍潭駐地，未料起飛後約2分鐘出現主旋翼「轉速過慢」，當時已飛出基地，為了保護民宅不受波及，正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉採取180度高難度迴轉，在基地內重落地導致起火，2飛官不幸殉職。

而本月3日海軍陸戰隊99旅步2營6連在進行漢光三十六號演習的聯合登陸預演時，疑似突發湧浪釀成2人殉職、1人昏迷的意外。當時有政黨人士指責軍隊的訓練長期以來大多是為了「表演需求」，而每年最大場表演就是漢光演習。

前海軍陸戰隊指揮官宋兆文日前在《ETtoday.》撰文指出，國軍漢光演習從1984年即已經開始，一直到今年已經36年。漢光演習區分為電腦兵棋推演與實兵實彈兩大部分，藉由相互驗證，提升國家整體防衛戰力。

宋兆文舉例，漢光演習實兵部分，執行的有：戰力保存、早期預警、聯合反擊作戰、聯合佈雷、外島防衛作戰、聯合防空、海上截擊、反登陸作戰、空降與反空降作戰、山地作戰、反舟波射擊、灘岸打擊等，他質問，這裡面哪一項是為「表演需求」？哪一項不是針對敵情所需？

宋兆文表示，現在酷熱當頭，國軍官兵極備辛勞，執行漢光演習之際，有些評論打擊國軍士氣，令人深感憤怒，他強調，這是敵軍同路人。

(中時電子報)